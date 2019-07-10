اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في منطقة صلاح الدين والخلة جنوب طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات قوية تُسمع بوضوح في منطقة صلاح الدين والهضبة وعدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق.

وبحسب المصادر فإن اشتباكات بالاسلحة الثقيلة والدبابات أندلعت في هذه الاثناء بمنطقة الخلة بإتجاه الـ4 شوارع السويحلي.

وقالت المصادر أن الراجمات ومدافع الهاوتزر تطلق قذائفها من امام مصحة الامومة بصلاح الدين الان.

وقالت المصادر أن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني يحوم في سماء العاصمة طرابلس كما يسمع تحليق للطيران في سماء مدينة غريان.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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