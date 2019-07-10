اجتماع رؤوساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة

عقد رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني فوزي العقاب، اجتماعاً داخل مقر المجلس في مدينة طرابلس،لبحث آخر التطورات السياسية والمستجدات العسكرية بالبلاد، حيث أكد رؤساء اللجان على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل داخلياً لتمتين “الجبهة الوطنية” داخلياً ودعم قوات الوفاق والقوات المساندة لها، وخارجياً لبيان حقيقة أن ما تتعرض له العاصمة من مطلع شهر أبريل الماضي هو “انقلاب عسكري تحول لعدوان خارجي على سيادة الدولة” حسب تعبير المكتب الإعلامي للمجلس الذي نشر النبأ على صفحته الرسمية.

كما أكد رؤوساء اللجان خلال اجتماعهم على ضعف دور بعثة الأمم المتحدة منتقدين ما اعتبروه “تجاهلها للانتهاكات التي تقوم بها القوات المعتدية على العاصمة والتي ترتقي لجرائم حرب” – حسب وصفهم.

واستعرض المجتمعون التقرير الذي أعده مكتب النائب الثاني عن أداء اللجان خلال الفترة الماضية والملاحظات التي ترد من الأعضاء بشأن أهمية مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة فيما يتعلق بعدد اللجان وتحديد مهامها.

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