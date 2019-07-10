مدير أمن بنغازي يبحث سير العمل بقسم الشرطة النسائية

بنغازي-العنوان

بحث مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، مع عناصر قسم الشرطة النسائية، سير العمل الأمني في المدينة.

ووفق ما أفادت مديرية الأمن عبر صفحتها في “فيسبوك” استمع عبد العزيز لكافة المشاكل التي يعاني منها القسم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على الأمن، مشددا على الضبط والانضباط في الأداء والحرص على تطبيق القانون دون تمييز.

ووجه عبدالعزيز أوامره باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون والمصلحة العامة وذلك للحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي.

يشار إلى أن قسم الشرطة النسائية في بنغازي قام بحملات مُوسعة داخل الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك بمتابعة المركبات غير المستوفية لشروط المسير الآمن على الطريق.

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