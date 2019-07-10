اجدابيا .. تأبين إبراهيم الزوي أحد منتسبي الصاعقة

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استقبلت قبيلة أزوية في مدينة اجدابيا العديد من الوفود الشعبية والرسمية بمناسبة تأبين “إبراهيم عبدالونيس احويج الزوي” أحد أبنائها من القادة الميدانيين لمنتسبي قوات الصاعقة –التابعة للجيش الوطني-ممن قضوا في الاشتباكات الدائرة في مدينة طرابلس .. وكان في استقبال الوفود عائلة “احويج” وأعضاء مجلس قبيلة أزوية وفي مقدمتهم الشيخ السنوسي الحليق الزوي والعديد من شيوخ وأعيان القبيلة.

وحضر التأبين وفد من قبيلة القطارنة،يتقدمهم النائب علي القطراني وكافة شيوخ وأعيان قبائل مدينة اجدابيا ووفد من مجلس النواب ووفد من الحكومة المؤقتة وضباط من الجيش الوطني ببنغازي واجدابيا وضباط شرطة.

تخلل الحفل قيام الهيئات والمؤسسات بتكريم عائلة احويج، منها تكريم من القيادة العامة للجيش وتكريم قبيلة أزوية للفريق طيار صقر الجروشي لدوره الحيوي في جلب الجثمان.

يشار إلى أن الفقيد “ابراهيم عبدالونيس أحويج الزوي” شارك في معارك ضد الجماعات المسلحة والارهابية في كل من بنغازي واجدابيا ودرنة والهلال النفطي والجنوب ليقضي في معركة طرابلس .

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