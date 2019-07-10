‫”وليامز” تلتقي نشطاء من نازحي تاورغاء

التقت نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفانى وليامز اليوم، في مقر البعثة في بنغازي، ناشطين من نازحي تاورغاء المقيمين في مدينتي اجدابيا و بنغازى.

واستعرض المشاركون والمشاركات في اللقاء المشاكل والتحديات التى تواجه النازحين خاصة النساء والأطفال في ما يخص شأني الصحة والتعليم، كما تمت مناقشات صعوبات إيجاد فرص عمل للنازحين.

يأتي هذا اللقاء ضمن جولة “ويليامز” في المدن الشرقية وسلسلة اللقاءات مع المسؤولين والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية والقطاعات الأهلية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في المناطق الشرقية .

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