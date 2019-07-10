حملة زراعة الـ جوجوبا في أوجلة

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أطلقت منظمة الطاقات المتجددة والبيئة، حملةً لزراعة بذور شجرة الـ “جوجوبا” في حقول ومزارع مدينة أوجلة للاستفادة منها كمادة اقتصادية مرتفعة القيمة.

ابتدأت أعمال زرع الجوجوبا في أوجلة بالتعاون مع منظمة الركب الليبية للسلامة وحماية البئية والمهندسين الزراعيين في البلدية وجهاز حرس المنشآت النفطية وحدة أصول حقول الانتصار .. وبدعم من بلدية أوجلة.

يدخل زيت هذه الشجرة في صناعة مواد التجميل المختلفة والزيوت الطبيعية ويُطلق على زيتها اسم “الذهب الأخضر”/ الوقود الحيوي المتجدد كونه يدخل في صناعة وقود بعض الماكنات.

يشار إلى أن شجرة الجوجوبا –وتسمى أيضاً “الهوهوبا”- تتميز بتحملها للظروف البيئية الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ما يُساعد على انتشارها كزراعة سلعية -عالية المردود المادي- في معظم أنواع التربة والبقاع الليبية.

تستهدف هذه الحملة زراعة ملايين الهكتارات في عدد من المدن الصحراوية والبلديات الساحلية والجبلية على حد سواء وهي “غدامس – براك– القرضة – بلدية البوانيس – بلدية الجفرة – أوجلة – الجغبوب – صرمان – زليتن – المرج – البيضاء – الأبرق ).

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