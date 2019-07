خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن مصدر مطلع، الأربعاء، في تصريح خاص لـ” المتوسط” تقدم اللواء التاسع التابع للجيش في محور الخلة بالعاصمة طرابلس

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة منذ 4 أبريل الماضي، أدت لنزوح مئات الأف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط اكثر من 1000 قتيل و5000 جريح بينهم مدنيين.

