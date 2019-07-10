المتوسط:

تفقد مدير إدارة الشؤون الطبية “الطاهر عبد العزيز سليمان” سير تقديم الخدمات الطبية داخل مستشفى “غريان التعليمي” كما اطلع على أعمال الصيانة الجارية في أقسام العناية والعمليات والعيادات الخارجية خلال زيارة أجراها للمستشفى أمس الإثنين.

واستعرض مدير مستشفى غريان التعليمي خلال اجتماع عقد على هامش الزيارة المشاكل المترتبة عن تغيب بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل إلى جانب عدم التزام ذوي عقود العمل القارة من أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

من جانبه قال مدير إدارة الشؤون الطبية أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع مسؤولي مكاتب القطاع الخاص ومكاتب التفتيش والمتابعة بالمناطق لتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعدم التزام العناصر الطبية والطبية المساعدة بالعمل داخل المستشفيات واستغلالهم لأوقات الدوام الرسمي في العمل بالقطاع الصحي الخاص.

كما أوضح مدير إدارة الشؤون الطبية أنه قد تم الإتفاق على تفعيل اللجنة الفرعية للعلاج داخل مستشفى غريان التعليمي وتكليف رئيسًا لها.

The post مسؤول بصحة الوفاق يتفقد سير تقديم الخدمات الطبية بمستشفى “غريان التعليمي” appeared first on صحيفة المتوسط.

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