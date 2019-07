تفعيل مكتب جوازات سرت على أجندة عميد البلدية ورئيس المصلحة

المتوسط:

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور صالح عيادة عضو المجلس البلدي سرت، بالعميد جمعة غريبة رئيس مصلحه الجوازات والجنسية، إذ ناقش معه آلية تفعيل ودعم مكتب جوازت سرت ليقوم بدوره لرفع المعاناه عن أهالي سرت.

وتعهد رئيس مصلحه الجوازت والجنسية بمتابعة تفعيل فرع سرت وبشكل عاجل كما تعهدت البلدية بتوفير الاحتياجات الضروريه لمكتب جوازت سرت خلال مطلع الأسبوع القادم أيضا تحدث السيد العميد علي تضمين فرع جوازت سرت للصيانه الشاملة.

