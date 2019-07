وزير “عدل الوفاق” يبحث مع ممثل الأمم المتحدة الإنمائي تطوير قدرات المعهد العالي للقضاء

المتوسط:

استقبل وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني، مساء أمس، بمكتبه بديوان وزارة العدل جيراردو نوتو الممثل الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ومدير المشروع المشترك للعدل والداخلية بالبرنامج.

وحضر الإجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير المكتب القانوني وعدد من المختصين بالوزارة.

ورحب الوزير بالممثل الذي باشر أعماله مؤخراً وتمنى له التوفيق في أداءها، وتناول الاجتماع أنشطة المشروع المشترك والذي تضمن عدة جوانب من بينها تطوير قدرات المعهد العالي للقضاء وجهاز الشرطة القضائية ومنظومة الربط الالكتروني للقضايا، ومنظومة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ورفع قدرة التخطيط الاستراتيجي لوزارة العدل.

واتفق الجانبان على متابعة تنفيذ كافة الأنشطة وتمديد أجل تنفيذها.

