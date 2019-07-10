بينهم الصافي ونجاة وعساف.. أغانٍ ليبية بأصواتٍ عربية

تُعتبر اللهجة الليبية هي الأسهل بين لهجات بلاد المغرب العربي وشمال إفريقيا بالنسبة لبقية اللهجات العربية، وتقف على مسافة متوسطة بين اللهجة الخليجية والعراقية من جهة واللهجة الشامية من جهةٍ أخرى.

بساطة المعاني والمفردات في اللهجة الليبية ساعدت عددا من مشاهير الغناء العربي على تأدية أغانٍ بلهجة ليبية، بل أن بعضهم أعاد غناء بعض التراث الليبي، نستعرض لكم تاليا أبرزهم:

فلسطيني صاحب لقب “محبوب العرب” من مواليد ليبيا، فكان وفياً لمسقطِ رأسه خلال المسابقة قبل سنوات، وقام بغناء وصلة سريعة باللهجة الليبية واستطاع أن يكسب محبة الليبيين من خلال تأديته أغنية “نخي يا ام قصاص طويلة” والتي اشتهرت بصوت الفنان الراحل أحمد حسن.

كان عملاق الطرب العربي واللبناني وديع الصافي كريماً مع اللهجة الليبية وأدى أغنيتين هما “أيامي الحلوة” و “راجع تاني”، وكلتاهما من التراث الليبي الأصيل.

نجاة الصغيرة

صاحبة الصوت الحنون والشجيّ والأخت غير الشقيقة للفنانة الراحلة سعاد حسني، أبهرت الجميع بأغنية “العيد ليبي وغنوتي مصرية”

سهام شمّاس

الفنانة اللبنانية سهام شماس عاشت فترة من الزمن في ليبيا مجموعة أغانٍ من التراث الليبي مثل “لو كان كلمة اه”، و”نور القمر”.

نازك

فنانة عاشت في لبنان من أصول ليبية وقدمت أغانٍ عديدة ومن بين أغانيها الليبية “بعد الغلا” وأغنية “في غلطتك سامحتك”.

ماجد المهندس

مطرب عراقي يمتلك حنجرة قوية، قدم أغنية طوّلت في الجيّة وهي من أغاني الجلسة الليبية، واستطاع المهندس إتقان اللهجة الليبية وحققت الأغنية نجاحاً قوياً.

هيام يونس

أحد روائع الطرب العربي واللبانيي لكنها لم تحظَ بشهرة واسعة، واشتهرت في أداء الموشحات الأندلسية مع صوتها القوي مع طبقات مرتفعة واشتهرت بأداء قصيدة الشاعر الكبير امرئ القيس “تعلق قلبي”، حتى اعتقد كثيرون أنها حصرت نفسها بهذا اللون، لكنها فاجأت الجميع بتشكيلة من الأغاني الليبية مثل أغنية ” تسلم غالينا”، وأغنية “زفو هالزينة”.

نجاح سلام

إذا كان اسمك إبراهيم فبالتأكيد سمعت أحدهم غنى لك “برهوم حاكيني”، وإذا كنت لا تعلم صاحبة الأغنية فهي نجاح سلام وقد غنّتها لإسماعيل ياسين في أحد الأفلام، وقد غنت أغنية ” توهجي كنجمة”.

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