ستيفاني ويليامز تبحث مع الناظوري آليات التعاون الأمني

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبد الرازق الناظوري مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز سبل تعزيز دور البعثة في ليبيا وآليات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان فإن الناظوري اكد أن القوات المسلحة مهتمة بالالتزام بحقوق الإنسان، وأنها تعمل على تعزيزها وضمان أولويتها في الجهات الضبطية والعسكرية وخاصة بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقيه المدني والعسكري، مشيرا إلى تغير الوضع العام بشكل إيجابي بعد تحقيق الانتصارات على المجموعات الإرهابية.

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