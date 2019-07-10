الناظوري يؤكد لـ “ويليامز” حرص القوات المسلحة على صون حقوق الإنسان

بنغازي-العنوان

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، مع وفد من البعثة الأممية برئاسة نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز تعزيز دور البعثة الأممية بليبيا.

كما بحث آليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وأوضاع السجون وأسرى الحرب والعمل على مبدأ صيانة حقوق الإنسان.

وجرى اللقاء يوم الأحد بمقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، في حضور اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري، حيث أكد الناظوري، على أن القوات المسلحة حققت نصراً كبيراً ضد الجماعات الإرهابية وأن الوضع العام تغير بشكل إيجابي عما كان عليه في السابق.

وأضاف، “أن حقوق الإنسان مبدأ مصان والعمل على تعزيز هذه الحقوق وضمانها من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية لاسيما بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقية العادي والعسكري”.

وأكد، أن القوات المسلحة ماضية نحو القضاء على كافة بؤر الإرهاب حتى ينعم الوطن بالأمن الكامل وتحفظ سيادته ويظل القانون سيداً في كل ربوعه.

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