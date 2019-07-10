البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق

ليبيا – أكدت البعثة الأممية متابعتها وبقلق كبير استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق جنوب ليبيا، معرباً عن تأسفه لوقوع ضحايا.

البعثة الأممية أعربت في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” اليوم الأربعاء عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ودعت البعثة ” كل الأطراف ” إلى ضبط النفس ووقف فوري للاقتتال مقدمة “مساعيها الحميدة” من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.

يشار إلى أن مسلحين تابعين لحكومة الوفاق من قبيلة التبو قد شنوا هجمتين خلال هذا الأسبوع على المدينة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا فيما يتهم الأهالي هؤلاء المسلحين بالإستعانة بالتبو التشاديين غير الليبيين كما يتهمون الفريق علي كنة وحسن موسى بالوقوف خلفهم ودعمهم مالياً .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية