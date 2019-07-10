سفير تركيا : نندد بالعدوان القائم على طرابلس ولن نتوانى عن الدعم

ليبيا – إلتقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الثلاثاء سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا ” سلحت أكسي ” لبحث ما أسمته الوزارة ” أواصر التعاون المشترك بين البلدين والموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق ” .

الأمين رحب بحسب بيان من المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالسفير التركي شاكراً دولة تركيا شعباً وحكومة على رفضهم القاطع لما وصفه بـ”العدوان” على مدينة طرابلس، مثمناَ وجودهم رغم الظروف التي وصفها بالصعبة.

وبدوره ، ندد السفير التركي بما وصفه بـ”العدوان القائم” على مدينة طرابلس، موضحاً بأن تركيا لن تتوانى عن دعم الشعب الليبي.

وناقش اللقاء عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الجهات المختصة في ليبيا بالإضافة إلى ملف العمالة التركية في الشركات المشتركة بين البلدين وسبل تسوية مستحقاتها.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون في مجال التدريب والأرشفة الالكترونية وتفعيل عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلي الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة الهندسية والبناء والتشييد والصناعات الكهربائية والتقنية وصيانة الأجهزة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية في مجالات الثروة السمكية والطاقات المتجددة الصديقة للبيئة ، وفقاً لذات البيان .