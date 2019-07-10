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سفير تركيا : نندد بالعدوان القائم على طرابلس ولن نتوانى عن الدعم

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إلتقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الثلاثاء سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا ” سلحت أكسي ”  لبحث ما أسمته الوزارة ”  أواصر التعاون المشترك بين البلدين والموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق ” .

الأمين رحب بحسب بيان من المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق بالسفير التركي شاكراً دولة تركيا شعباً وحكومة على رفضهم القاطع لما وصفه بـ”العدوان” على مدينة طرابلس، مثمناَ وجودهم رغم الظروف التي وصفها بالصعبة.

وبدوره ، ندد السفير التركي بما وصفه بـ”العدوان القائم” على مدينة طرابلس، موضحاً بأن تركيا لن تتوانى عن دعم الشعب الليبي.

وناقش اللقاء عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الجهات المختصة في ليبيا بالإضافة إلى ملف العمالة التركية في الشركات المشتركة بين البلدين وسبل تسوية مستحقاتها.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون في مجال التدريب والأرشفة الالكترونية وتفعيل عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة بالإضافة إلي الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة الهندسية والبناء والتشييد والصناعات الكهربائية والتقنية وصيانة الأجهزة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية في مجالات الثروة السمكية والطاقات المتجددة الصديقة للبيئة ، وفقاً لذات البيان .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ونحن نقول لسفيه تركيا شلحت اكسى ونحن ندين عدوان القوات المشلحة التركية على الثوار الاكراد بتركيا المطالبين بحقوقهم المسلوبة واضخ انك مهبول مثل الاسطى اردوغان فالجيش الوطنى هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلد بعد انهاء صلاحية الصخيرات وعدم نيل حكومة الافاق فاسد السراق ثقة البرلمان وليس رئيسا منتحبا بل دمية صنعها أعداء ليبيا ليوقع لهم على بيع ثرواتها بعيدا عن شعبها كما راينا بالأمس دميم قطر في أمريكا سعيد بالحصول على كلمة ثناء من ترامب على دفعه 8 مليار دولار على توسعة قاعدة العديد الامريكية التي تستخدمها أمريكا في مواجهتها مع ايران رغم ان الحرس الثورى الايرانى يحرس تميم وتوفر له ايران احتياجاته الغذائية ولكنه خاين بطبعه وهو وباقى دول الخليج تستغلهم أمريكا في الحصول على المال بحجة الدفاع عن امنها من البعبع الايرانى ونحل مشكلتها الاقتصادية على حساب حكام عرب ومسلمين مجرمين في حق شعوبهم وكان أولى بهذا المال فقراء المسلمين وحسابهم عسير يوم القيامة

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