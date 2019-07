العريبي لـ” المتوسط”: ندعم المبادرة المصرية لحلحة الأزمة الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعرب عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، عن تفاؤله بالمبادرة التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال العريبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الحكومة المصرية ستعقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب الليبي مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

وأكد العريبي، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت المقبل في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة لحلحلة الأزمة الليبية.

