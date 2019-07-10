اخبار ليبيا الان

العريبي لـ” المتوسط”: ندعم المبادرة المصرية لحلحة الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 13 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط/ حنان منير :

أعرب عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، عن تفاؤله بالمبادرة التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاقها لحلحلة الأزمة الليبية.

وقال العريبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الحكومة المصرية ستعقد اجتماع يضم أعضاء مجلس النواب الليبي مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة لإنتاج مبادرة برلمانية برعاية مصرية.

وأكد العريبي، أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع السبت المقبل في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة جيدة لحلحلة الأزمة الليبية.

The post العريبي لـ” المتوسط”: ندعم المبادرة المصرية لحلحة الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متفائل قبل اطلاق مبادرة السيسي إلى هذه الدرجة وصلت طاعتكم العمياء لكلب اليهود يا ترى ثقة ام الخوف ان يغلق في وجهكم الكالحة شارع الهرم

    رد

  • مبادرة مرفوضة الطرف المصري منحاز لي أحد الأطراف الوسيط يجب أن يكون محايد يسحب السيسي اولا دعمه المتمرد الأسير يسحب الاسلحه طائرته تقصف ليبيا من قاعدة محمد نجيب يسحب مستشاريه العسكريين متقاعدين ثم مرحبا الوسيط نزيه إذا تما قبل البرلمان طرابلس الوساطة السيسي يقبل البرلمان طبرق الوساطة اردوغان

    رد