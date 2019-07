المتوسط:

عقد رؤساء اللجان بالمجلس الاستشاري برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، فوزي العقاب، اجتماعا بمقر المجلس بطرابلس، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية بالبلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن رؤساء اللجان أكدوا خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل داخلياً وخارجيا لتمتين قوات الوفاق.

واستعرض الاجتماع خلاصة التقرير الذي أعده مكتب النائب الثاني عن أداء اللجان خلال الفترة الماضية والملاحظات التي ترد من الأعضاء بشأن أهمية مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة ما يتعلق بعدد اللجان وتحديد مهامها بما يواكب المرحلة الحالية، والتي يسعى فيها المجلس إلى دعم الجهود التي تبذل للخروج من الوضع الراهن وإنهاء الانقسام السياسي والوصول للمرحلة الدائمة من خلال تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لترسيخ أسس الدولة المدنية.

The post “المجلس الاستشاري” يبحث سبل إجراء انتخابات في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية