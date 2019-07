وكيل “صحة الوفاق” يتفقّد أعمال الصيانة بمستشفى معيتيقة

المتوسط:

تفقّد وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ” محمد عيسى”، الثلاثاء، أعمال الصيانة الجارية في عدد من الأقسام بمستشفى معيتيقة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أن عيسى اطلع على مراحل إعادة تهيئة المساحات الخضراء داخل مبنى المستشفى.

ويشهد مستشفى معيتيقة إنشاء مركز متكامل للأشعة التشخيصية وكذلك تنفيذ أعمال صيانة كاملة لقسم العلاج الطبيعي تشمل تغيير شبكة المياه والصرف الصحي ومضخات التزويد المتهالكة.

كما خضع كل من مصرف الدم بالمستشفى وقسم العناية الفائقة لأعمال صيانة شاملة وتجهيز.

يشار إلى أن وكيل عام وزارة الصحة يتفقد أعمال الصيانة الجارية في مستشفيات العاصمة خلال زيارات يومية.

