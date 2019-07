“البعثة الأممية” تعرب عن قلقها لتواصل الأعمال العدائية في مرزق

المتوسط:

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن قلقها من استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق جنوب ليبيا، معربة عن تأسفها لوقوع ضحايا.

وعبرت البعثة الأممية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” اليوم الأربعاء عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

ودعت البعثة ” كل الأطراف ” إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال مقدمة “مساعيها الحميدة” من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.

وكان مسلحون تابعون لحكومة الوفاق من قبيلة التبو قد شنوا هجمتين خلال هذا الأسبوع على المدينة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

