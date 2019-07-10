الجيش الوطني ينتظر “إشارة المشير” لــ”اقتحام العاصمة”

ذكرت صحيفة “البيان” أن خطة وُضِعَت من قبل قيادات عسكرية في الجيش الوطني لاقتحام العاصمة طرابلس، وأن تنفيذ هذه الخطة العسكرية ينتظر أمرا من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إذ تقول الصحيفة إن هذا الاستعداد لبدء تنفيذ الخطة العسكرية يتزامن مع رفض الجيش شروط مصراتة للانسحاب من محاور القتال.

وطبقا للصحيفة نقلا عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فإن وفدا من مصراتة أجرى مع قيادة الجيش عبر وسطاء، عرضوا من خلالها إعادة مسلحي المدينة من محاور القتال إلى مدينتهم وتسليم الأسلحة ما عدا قوة بقوام لواء تبقى بأسلحتها لحماية العاصمة احتياطاً بشرط عدم مطاردة أي فرد من مصراتة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن المركز أن رد القيادة كان واضحاً وطالبت بتسليم كامل الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسليم مرتكبي الجرائم والمطلوبين من المدعي العام والنيابة العامة، وتأمين مدينة طرابلس من قبل الشرطة والأمن العام ومن عدة مديريات بما فيهم أفراد الأمن التابعون لمدينة طرابلس.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

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