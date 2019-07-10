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الجيش الوطني ينتظر “إشارة المشير” لــ”اقتحام العاصمة”

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة “البيان” أن خطة وُضِعَت من قبل قيادات عسكرية في الجيش الوطني لاقتحام العاصمة طرابلس، وأن تنفيذ هذه الخطة العسكرية ينتظر أمرا من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إذ تقول الصحيفة إن هذا الاستعداد لبدء تنفيذ الخطة العسكرية يتزامن مع رفض الجيش شروط مصراتة للانسحاب من محاور القتال.

وطبقا للصحيفة نقلا عن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فإن وفدا من مصراتة أجرى مع قيادة الجيش عبر وسطاء، عرضوا من خلالها إعادة مسلحي المدينة من محاور القتال إلى مدينتهم وتسليم الأسلحة ما عدا قوة بقوام لواء تبقى بأسلحتها لحماية العاصمة احتياطاً بشرط عدم مطاردة أي فرد من مصراتة.

وأكدت الصحيفة نقلا عن المركز أن رد القيادة كان واضحاً وطالبت بتسليم كامل الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسليم مرتكبي الجرائم والمطلوبين من المدعي العام والنيابة العامة، وتأمين مدينة طرابلس من قبل الشرطة والأمن العام ومن عدة مديريات بما فيهم أفراد الأمن التابعون لمدينة طرابلس.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الوقت مناسب والاشارة خضراء لتقدم القوات في ظل سيادة الطائرات في الجو وغياب طائرات الأطفال التركية وبدل من تدميرها في مطار معتيقة نستولى عليها في المطار من خلال القوات البرية ونعطيها للأطفال تلعب بيها اذا كانت القوات موجودة بصلاح الدين وعين زارة ويمكنها التقدم حنو الهضبة ثم ابوسليم وتدخل غابة النصر معقل غنييوة لتلاقى القوات المتقدمة من محور المطار عند معسكر باب العزيزية للتقدم سمينا نحو البريد المركزى وعلى طول الى شارع الصريم لتصل الى شارع عمر المختار المؤدى الى ساحة الشهداء لتقابل القوات المتقدمة من جنزور للساحل الشمالى الى ميدان السويحلى مع قوات أخرى ن الشرق عبر تاجوراء الى ساحة الشهداء مع المقاومة الشعبية من ميدان الحزائر لشارع ميزران والمقريف الى ساخة الشهداء ليعلن تحرير طرابلس من المبنى الذى وقفة عليه القذافى بالمدينة القديمة في اول ساحة الشهداء من ناحية شارع عمر المختار وخلف سوق الحوت اغطى الإشارة وهالى طرابلس يعبوا الإرهابيين في شيكارة بس ياحسارة الشكاير لا تكفى

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  • إشارة المشير لم تأتي بعد ماذا كان يفعل المشير في شهرين أليس هو الذي قام سوف يدخل طرابلس48 المشير الذي ترك شرفه وعرضه دنس مع تشاديين جاء يعيد شرفه تدمير العاصمة ليبيا طرابلس كما دمر العاصمة الشرق ليبيا بنغازي عبيد حفتر يقتلون يموتون خالد وصدام يستعدون السرقة الأموال المصرف طرابلس كما فعلوا اقتحموا المصرف بنغازي

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