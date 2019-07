“صحة المؤقتة” تبحث مع تنظيم عمل القطاع الخاص ببنغازي

المتوسط:

عقد مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالله العمامي، اجتماعا موسعا مع مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي وعدد من مسؤولي الأقسام والمكاتب بالإدارة لبحث عمل القطاع الخاص بالمدينة وآليات تنظيم إجراءات منح إذانات المزاولة للمصحات الآيوائية الخاصة وبعض العيادات والصيدليات ببلدية بنغازي وفق الاشتراطات الصحية والقانونية .

وأكد مدير إدارة القطاع الخاص أنه تم من خلال الاجتماع مناقشة تقييم جودة الأداء وتوفر الاشتراطات الصحية المنظمة لعمل القطاع داخل نطاق بلدية بنغازي وماجاورها ومتابعة الإجراءات الإدارية ووقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة والمعدات الطبية، والطبية المساعدة ومدي مطابقتها لمعايير الجودة ومنح التراخيص المنظمة للعمل.

