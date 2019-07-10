ميركل تدعو لاحترام حظر السلاح المفروض على ليبيا

أكدت ألمانيا إنها تدعم بقوة إطلاق عملية سياسية في ليبيا، وتساند جهود منظمة الأمم المتحدة في ليبيا لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في العاصمة، إذ جاءت التأكيدات الألمانية على لسان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثناء لقائها مجموعة من الدبلوماسيين الألمان في العاصمة الألمانية برلين في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إذ ناقشت ميركل العديد من الملفات الدولية، وملفات منطقة الشرق الأوسط مع الدبلوماسيين الألمان، وهو لقاء دوري تحرص خلاله المستشارى الألمانية على اطلاع دبلوماسيي ألمانيا على موقف برلين حيال قضايا دولية عدة.

وفي اللقاء لدى تطرقها إلى الشأن الليبي، قالت ميركل إن برلين تتابع تطور الأوضاع في ليبيا بقلق بالغ داعية للالتزام بحظر توريد الأسلحة إليها، مؤكدة أن كمية كبيرة من الأسلحة تصل إلى ليبيا عبر اللاعبين الخارجيين ، وبالتالي يجب الالتزام بحظر توريد الأسلحة لمنع حدوث تصعيد جديد ، لكي لا تتطور الأحداث في ليبيا على غرار ما نراه في سوريا منذ سنوات.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

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