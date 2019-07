لجنة “الطوارئ والأزمة” تعقد اجتماعها الثامن بوزارة العدل

المتوسط:

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة بديوان وزارة العدل اجتماعها الثامن بديوان الوزارة، برئاسة خالد أبوصلاح وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة وبحضور أعضائها.

وحضر الإجتماع رئيس ونائب رئيس جهاز الشرطة القضائية.

وتناول الاجتماع مراجعة محضر الاجتماع السابق والإجراءات التي تم اتخادها لتخفيف تبعات الأزمة على وزارة العدل والجهات التابعة لها وضمان استمرارها في أداء عملها وقدرة مؤسسات الإصلاح والتأهيل على أداء أعمالها بحفظ النزلاء في ظروف آمنة بالإضافة إلى متابعة أوضاع المعهد العالي للقضاء.

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة متابعة المخاطبات السابقة إلى المجلس الرئاسي بشأن توفير المبالغ المطلوبة لكل من مركز البحوث والخبرة القضائية وجهاز الشرطة القضائية وصندوق التكافل الاجتماعي من أجل تخفيف ظروف النازحين من العاملين بالقطاعات المذكورة.

