سيادة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري يستقبل وفدًا من البعثة الأممية بليبيا

المرج 10 يوليو 2019 (وال) – التقى سيادة رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الفريق عبدالرازق الناظوري وفدا من البعثة الأممية، برئاسة نائب رئيس البعثة ستيفاني ويليامز في مقر رئاسة الأركان في مدينة المرج.

وبحث الناظوري، خلال الاجتماع الذي حضره المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي مدير مكتب رئيس الأركان العامة العميد مراد الصابر تعزيز دور البعثة الأممية في ليبيا.

واستعرض أيضًا في الاجتماع بحضور مسؤول قسم الشؤون الأمنية بالبعثة سليم رعد، ومسؤول قسم حقوق الإنسان بالبعثة سامية إسحاق آليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأوضاع السجون وأسرى الحرب، وتشديد العمل على مبدأ صيانة حقوق الإنسان.

وأكد سيادة رئيس الأركان، أن القوات المسلحة حققت نصراً كبيراً ضد الجماعات الإرهابية، وأن الوضع العام تغيّر بشكل إيجابي عما كان عليه في السّابق.

وأضاف الناظوري قائلا :”إن حقوق الإنسان مبدأ مصان والعمل على تعزيز هذه الحقوق وضمانها، من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية، لاسيما بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقيه العادي والعسكري”.

وأفاد سيادة رئيس الأركان، أن القوات المسلحة ماضية نحو القضاء على كافة بؤر الإرهاب، حتى ينعم الوطن بالأمن الكامل وتحفظ سيادته ويظل القانون سيداً في كل ربوعه.(وال – المرج) ع ع/ أ د

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