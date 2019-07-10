شرطة بوعطني تضبط شخصين قاموا بعمليات سطو مسلّح

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – ذكرت شعبة تحريات مركز شرطة بوعطني أن عناصر المركز تمكنوا أمس الثلاثاء من ضبط شخصين قاموا بعمليات سطو مسلح داخل اختصاص المركز.

وأوضحت شعبة تحريات المركز عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه بعد ورود إشارة لاسلكية من دورية الثبوت بمفترق المساكن مفادُها سماع أصوات رماية كثيفة عند جزيرة دوران المساكن داخل اختصاص المركز، انتقل أعضاء التحريات رفقة دورية من أعضاء الخفارة للتأكد من مصدر الرماية.

وأشارت الشعبة إلى أنه عند وصول أعضاء المركز شاهدوا مشاجرة من شخص يحمل بندقية “كلاشن كوف” ويقوم بتهديد أشخاص من ذوي البشرة السمراء حيث تم ضبطه وضبط شخصا ثانيا كان برفقته وإحضار مركبتهم نوع “كيا ريو” اللون “أزرق” بدون لوحات معدنية وإحضار الطرف الثاني معهم لمقر المركز.

وأكدت شعبة الترحريات أنه بالاستدلال مع الشاكين حول الواقعة، أفادوا بأنهم قاموا بمضايقتهم في الطريق وهم على متن مركبة نوع” تويوتا كامري” اللون رصاصي، وقد تم اعتراضهم بواسطة مركبتهم، والوقوف أمامهم وإجبارهم على التوقف والنزول من المركبة، حيث قام الجاني الأول بالرماية بواسطة بندقية “كلاشن كوف” على الإطار الخلفي الأيمن لمركبة المشتكي وجاء في أقوالهم بأن الجاني الثاني قام بسلب هاتف نقال ومفتاح و أوراق المركبة.

ولفتت الشعبة إلى أنه بالاستدلال مع المشكو فيهم وحجزهم وحجز مركبتهم بالمركز وتحريز بندقية “كلاشن كوف” بدون رقم مع مخزنين وعدد 45 إطلاقه إلى حين عرضهم على النيابة العامة.(وال – بنغازي)ع ع/ أ د

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