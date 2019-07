سياسي: تركيا وقطر تتدخلان في الشأن الليبي لإنقاذ مشروع الإخوان

خاص المتوسط/ حنان منير:

أدان المحلل السياسي، خليفة الكليم، محاولة تركيا وقطر لدعم الإرهاب في ليبيا لإنقاذ مشروع الإخوان في البلاد بعد هزيمتهم في مدن برقة.

وقال الكليم، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، “ما يجري هذه الأيام من طعن وفتنة بشأن ما يقوم به القوات المسلحة، محاولات يائسة الغاية منها النيل من شرف وقدسية المعركة التي يخوضها أبناء المؤسسة العسكرية ورجال الأمن لتخليص البلاد من تنظيم داعش الإرهابي وفلوله المنهزمة في درنه وبنغازي والهلال النفطي”.

وشدد الكليم، على أن “هذه الجماعات تخلت عن عشائرها وتحالفت مع الأجنبي وقبلت العمل مع الجماعات المتطرفة التي تهدف لتمزيق الأمة ونشر بذور الفتنة حيث عملوا على استمرار الأزمة الليبية ففتحوا جسور جوية وبحرية لنقل السلاح والإرهابيين من سوريا والعراق بمنهجية تركية وقطرية في محاولة لإنقاذ مشروع الإخوان في ليبيا بعد هزيمتهم في مدن برقة”.

وأوضح الكليم، أن “القبائل الليبية ومؤسسات المجتمع المدني والإدارة المحلية يقفون صفا واحدا خلف قوات الجيش وخلف قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح في إعلان حالة النفير والتعبئة العامة”.

واستنكر الكليم “ما يقوم به النظامين التركي والقطري من جلب للسلاح ودخولهما في المعارك التي يخوضها الجيش ضد المليشيات الإرهابية المارقة” مؤكدا أيضا إدانة “أحداث الغدر والخيانة التي تعرض لها رجال الأمن وجرحى الجيش في مدينة غريان”.

وحول زيارة السراج لتركيا قال الكليم، زيارة السراج جاءت لشعوره بقرب نهايته، فسعى لطلب النجدة من كل الدول التي عملت على تسليطه على الليبيين”.

وأعرب الكليم عن شكره للدور الفعال الذي يقوم به اللواء التاسع التابع للجيش من تقدم في المحاور والصمود أمام المليشيات المسلحة”

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة منذ 4 أبريل الماضي، أدت لنزوح مئات الأف من المواطنين كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل و5558 جريح بينهم مدنيين.

