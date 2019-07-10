اخبار ليبيا الان

بلدية طبرق تبحث إعادة فتح خطوطٍ جوية وملاحية جديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 10 يوليو 2019 (وال) _ عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق خلال اليومين الماضيين اجتماعا لبحث إعادة فتح خطوط جوية وملاحية جديدة .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن عميد البلدية فرج بو الخطابية، بحث مع رئيس الغرفة التجارية محمد منصور الصالحين آلية تسيير خطوط ملاحية جديدة في ميناء طبرق التجاري .

وكان بو الخطابية  قد بحث أيضًا مع شركة البراق للنقل الجوي، فتح خطوط جوية بين طبرق وطرابلس وتونس و الإسكندرية.

وأبدى عميد بلدية طبرق استعداده التام، لتقديم المساعدة و الأمن للخطوط الجوية والملاحية الجديدة. (وال_طبرق) أ ج/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك