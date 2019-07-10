بلدية طبرق تبحث إعادة فتح خطوطٍ جوية وملاحية جديدة

طبرق 10 يوليو 2019 (وال) _ عقد المجلس التسييري لبلدية طبرق خلال اليومين الماضيين اجتماعا لبحث إعادة فتح خطوط جوية وملاحية جديدة .

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن عميد البلدية فرج بو الخطابية، بحث مع رئيس الغرفة التجارية محمد منصور الصالحين آلية تسيير خطوط ملاحية جديدة في ميناء طبرق التجاري .

وكان بو الخطابية قد بحث أيضًا مع شركة البراق للنقل الجوي، فتح خطوط جوية بين طبرق وطرابلس وتونس و الإسكندرية.

وأبدى عميد بلدية طبرق استعداده التام، لتقديم المساعدة و الأمن للخطوط الجوية والملاحية الجديدة. (وال_طبرق) أ ج/ أ د

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