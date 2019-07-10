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ملخص حالة الطّقس في ليبيا ليوم الأربعاء

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – تسجّل درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا على مناطق الشمال الغربي، وتستقر على مناطق الساحل الشرقي مع رطوبة نسبية عالية وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (40 -45) درجة مئوية .

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (32 – 36) درجة مئوية أما على الدواخل تصل (42) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 41 – 46) درجة مئوية .

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 40 – 43) درجة مئوية.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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