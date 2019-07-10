السعيدي: الحكومة المصرية تستعد لعقد لقاء يجمع النواب في القاهرة لمدة 3 أيام

السعيدي نوذه في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن هناك ترتيب من الجانب المصري لعقد لقاء بين النواب في القاهرة لمدة ثلاثة أيام من السبت وحتى يوم الإثنين القادم.

وحول العلاقات المصرية الليبية أكد على أن مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، مشيراً إلى أهمية إدراك أن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح.

كما لفت إلى أن مصر لا تستعمل ليبيا ساحات تصفية حسابات مع طرف آخر، مجدداً تأكيده على أن هناك أساس مشترك بين البلدين هو الدم والأمن.