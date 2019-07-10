“تعليم الوفاق” تُقدّم “أرقاما مرعبة” عن “الطلبة والكتب”

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة أن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة توقفوا عن الدراسة منذ الرابع من أبريل الماضي.

جمعة ذكر في مؤتمر صحفي أن مخازن الوزارة من الكتب المدرسية احترقت بالكامل وفقدنا 39 مليون نسخة من الكتب المدرسية ، لافتًا إلى أن مناطق ومدن العزيزية وغريان والسواني وعين زارة وأبو سليم وتاجوراء تشهد اليوم امتحانات بشكل طبيعي.

وأشار جمعة إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق ستراعي ظروف الطلبة النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس وإنه جارٍ حصر حجم الخسائر في بعض المناطق التي توقفت فيها الاشتباكات بشكل دقيق وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

وكان الطلبة قد بدأوا تقديم امتحاناتهم السنوية وسط أجواء صعبة، يسودها اشتباكات مسلحة في عدة مناطق من العاصمة، عدا عن انقطاع متكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة نسبيا، في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تشهد العديد من المدن الليبية صعوبات في التنقل بين منطقة وأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية