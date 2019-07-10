سلاح الجو يشن غارات شمال وجنوب غرب ليبيا

غريان-العنوان

شنت سلاح الجو عدة غارات جوية عنيفة على مواقع مختلفة في شمال وجنوب غرب ليبيا تابعة لمليشيات حكومة الوفاق ومجموعات من المرتزقة.

ووجهت طائرات سلاح الجو ضربة جوية ليل الثلاثاء على موقع للذخيرة والآليات تابع لمليشيات حكومة الوفاق في ثانوية الشرطة المقابلة لمبنى الجوازات بمنطقة “تغسات” بمدينة غريان.

وأسفرت الغارة عن تدمير الذخيرة المخزنة في الموقع، حيث أظهر تسجيل مصور جرى تداوله على مواقع التواصل شدة التفجير الناجم عن تدميرها.

هذا وشنت مقاتلات سلاح الجو غارة على تجمع لمجموعة من المرتزقة محسوبة على المعارضة التشادية خلف غواط وخلف المشروع في مرزق.

كما استهدفت سيارات مسلحة على طريق القطرون الصحراوي الخلفي المؤدي إلى تراغن ومن ثم للغرب إلى مرزق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية