تفاصيل الاجتماع الرابع لأعضاء لجنة دراسة توزيع الأجهزة على المستشفيات

شارك وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى”، في الاجتماع الرابع الذي عقده أعضاء لجنة دراسة توزيع الأجهزة المعمرة بالمستشفيات على مستوى الدولة الليبية .

وأطلعت اللجنة الوكيل على تقارير فنية حول ما تم إنجازه خلال المدة الماضية حسب المهام الموكلة لها بموجب المادة رقم 2 من نص القرار رقم 37 لسنة 2019.

يشار إلى أن لجنة دراسة توزيع الأجهزة المعمرة تتولى حصر كافة الأجهزة المعمرة الموجودة وتحديد مدى الاستفادة القصوى منها إلى جانب تحديد المشاكل والصعوبات التي تحول دون تشغيل الأجهزة بالصورة اللازمة .

كما تتولى أيضًا اعتماد الأسعار النمطية للأجهزة المعمرة وكيفية تحديد نوعها وإبداء الرأي الفني حول الأجهزة المتوفرة بالمستشفيات من ناحية الجودة.

