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ماذا قال سالفيني عن “صعوبة الأوضاع” في ليبيا؟

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في اعتراف سياسي لافت قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن روما لديها أمل بحصول حوار يجمع القوى المتصارعة في العاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن، وفقا لما نسبته إليه في وقت مبكر اليوم وكالة “آكي” الإيطالية، لكن سالفيني استدرك بالقول إن بلاده ليس بوسعها تغيير الأوضاع الصعبة في ليبيا، في ظل انتقادات واسعة في الداخل الإيطالي للسياسات التي انتهجتها إيطاليا في الأزمة الليبية منذ سنوات.

اعتراف سالفيني المستجد أطلقه أثناء تصريحات للصحفيين في بلدة مينيو، على أبواب مدينة كاتانيا بإقليم صقلية، وبعد نحو أسبوع من تصريحات مفاجئة لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي أطلق مخاوف بلاده من أن تشهد ليبيا حربا أهلية من شأنها أن تؤثر على العالم كاملا، وعلى القارة الأوروبية بشكل خاص، إذا كان لافتا أن يطلق كونتي هذا التحذير أثناء مؤتمر صحفي جمعه في روما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان قد بدأ الأسبوع الماضي زيارة للعاصمة الإيطالية روما، التقى خلالها إلى جانب كونتي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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