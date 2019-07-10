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عميد بلدية توكرة يستقبل معالي رئيس هيئة الكهرباء والطّاقة المتجددة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

توكرة 10 يوليو 2019 (وال)- التقى عميد بلدية توكرة محمود الشريمة، معالي رئيس هيئة الكهرباء والطاقة المتجددة السيد فخري المسماري.

وبحث الشريمة خلال اللقاء أمس الثلاثاء، في قاعة مجلس البلدي توكرة المشاكل الخاصة بالشبكة داخل حدود البلدية.

واستعرض عميد بلدية توكرة في الاجتماع مع رئيس هيئة الكهرباء والطاقة المتجددة المشاريع المتعثرة، وسبل حل هذه المشاكل.

يشار إلى أن اللقاء حضره مدير دائرة الساحل للتوزيع عبد السلام إدبيش، مدير إدارة الجهد المتوسط الساحل جمال الخفيفي نائب مدير إدارة الساحل جمال الغزالي.(توكرة – وال) ب خ/ أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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