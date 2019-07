المتوسط:

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بوقف “غير مشروط” لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت ميركل خلال الاجتماع مع الدبلوماسيين الألمان، الثلاثاء: “نتابع تطور الأوضاع في ليبيا بقلق بالغ… وتدعم ألمانيا جهود الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار دون شروط وإطلاق العملية السياسية”.

وأعربت ميركل عن بالغ قلقها جراء الأوضاع في ليبيا، داعية جميع الدول إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وقالت: “تدعم ألمانيا جهود الأمم المتحدة الرامية لتطبيق وقفا غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع أطراف النزاع إلى العملية السياسية”.

كما انتقدت ميركل دور القوى الأجنبية في الصراع الليبي.

وشددت على ضرورة التزام جميع الدول بقرار “حظر نقل السلاح إلى ليبيا تجنبا لمزيد من التصعيد”.

The post ألمانيا تدين دور القوى الأجنبية في الصراع الليبي.. وتطالب بوقف “غير مشروط” لإطلاق النار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية