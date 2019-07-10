كلية الإعلام جامعة بنغازي تنظم ندوة توعوية حول حملة الإنماء عن التنمية البشرية

بنغازي 10 يوليو 2019 (وال) – نظمت كلية الإعلام في جامعة بنغازي، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية احتضنتها قاعة “بنغازي” في مركز بنغازي الطبي .

وتسلط الندوة بحسب فريق التنظيم الذي يشرف عليه عضو هيئة التدريس في كلية الاعلام، دكتور محمد المنفي، الضوء حول حملة الإنماء عن التنمية البشرية والتطوير من قدرات الإنسان ودور الإعلام فيها .

وتضمنت الندوة التي حضرها عدد من طلبة كلية الإعلام وأعضاء هيئة التدريس ومهتمين، ثلاثة عناوين رئيسية، الأول محاضرة بعنوان يتعلق باستراتيجيات خارطة العقل للمدرب الدولي حواء الأوجلي .

وألقى أستاذ التنمية البشرية حامد الجبالي محاضرة عن منهج التغيير وتطوير الذات، وألقى دكتور محمد المنفي محاضرة عنوانها الفكر واستخدام وسائل الإعلام .

وتهدف الحملة إلى تحقيق إنعاش وتنمية الفكر وزيادة في المعرفة بما يحقق بناء عقل قادر على المساهمة في إنجاح مختلف نواحي الحياة وعلى رأسها الاجتماعية والاقتصادية والتي تقود لمجتمع سليم، وتقديم معلومات مخصصة ومحددة من خلال البرامج التثقيفية. (وال- بنغازي) ف م/ أ د

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