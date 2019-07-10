مدير مركز طبرق الطّبي يختتم زيارته لجمهورية مصر العربية

طبرق 10 يوليو 2019 (وال)- وصل مدير عام مركز طبرق الطبي ورئيس لجنة العلاج المركزية بالمركز الدكتور فرج الجالي إلى مدينة طبرق، بعد زيارة رسميه قام بها إلى جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور فرج الجالي – إنه خلال زيارته أجرى عدة لقاءات هامة، من أجل النهوض بالوضع الصحي في مدينة طبرق، وتسهيل وتذليل كافة الصعوبات أمام المرضى.

وأكد الدكتور فرج الجالي أن زيارته لجمهورية مصر العربية كانت ناجحة بكل المقاييس، مضيفًا أنه عقد عدة اتفاقيات ثنائية في مجالات : القلب، الأورام، العيون، الأوعية الدموية، وذلك لخدمة المرضى باللجنة المركزية للعلاج بمركز طبرق الطبي. (وال – طبرق ) ب خ/ ر ت

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