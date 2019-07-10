جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأربعاء‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأربعاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية اسطنبول 07:30 الرحلة بدون ركاب

البراق تونس 10:00

الليبية اسطنبول 10:30 الرحلة بدون ركاب

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

البراق طرابلس 16:00

الأفريقية تونس 17:00

الليبية الكفرة 18:00

البراق طرابلس 20:30

الافريقية الاسكندرية 03:00 بعد منتصف الليل

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

ليبيا للطيران الاسكندرية 15:00

البراق تونس 15:00

الافريقية اسطنبول 15:40

الليبية اسطنبول 17:30

البراق طرابلس 19:30

الافريقية تونس 21:40

الليبية الكفرة 22:30

الافريقية الاسكندرية 07:00 صباح الخميس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

