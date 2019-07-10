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مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف تجمعا لمجموعة مرتزقة في مرزق

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

مرزق 10 يوليو 2019(وال) – استهدف سلاح الجو الليبي، تجمعا لمجموعة مرتزقة محسوبة على المعارضة التشادية أمس الثلاثاء؛ وذلك خلف غواط وخلف المشروع في مرزق.

وبـحسب ما نقله المسؤول الإعلامي اللواء 73 مشاة، ذكر أن السلاح الجوي قد استهدف رتلا في طريق القطرون الصحراوي الخلفي المؤدي إلى تراغن ومن ثم للغرب إلى مرزق.

يذكر أن أول أمس دارت اشتباكات بمنطقة مرزق، شهدت تكاتف أبناء مرزق ضد مرتزقة المعارضة التشادية، واستشهد فيها ثلاثة من أبناء مرزق. (وال – مرزق) رس

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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