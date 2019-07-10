مدير مطار طبرق: نعمل على توفير رحلات مباشرة إلى مطار قرطاج بتونس

أكد المدير العام لمطار طبرق الدولي، الدكتور سعد جاب الله، أنه بحث مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية وعدد من المسؤولين توفير رحلات مباشرة إلى مطار قرطاج بجمهورية تونس.

وقال مدير مكتب المجلس التسييري للبلدية، جادالمولى خليل، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء «الاجتماع بحث إمكانية فتح خطوط طيران جوية داخلية وخارجية من طبرق لطرابلس ومن طبرق لتونس لتكون متنفسًا لأكثر من نصف مليون نسمة من مدينة درنة غربًا إلى منطقة إمساعد شرقًا».

وأضاف: «الاجتماع كان اجتماعًا تكميليًا لما دار بالأمس بخصوص اجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مع السيد محمد أنور بوخبز رجل الأعمال الذي يملك أسهمًا في شركة البراق على فتح خطوط جوية ما بين طبرق وتونس».

ولفت جادالمولى خليل إلى أن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية «أبدى استعداده لتقديم المساعدة للمطار من أجل تسيير هذه الخطوط الجوية الجديدة».

يذكر أن المواطنين المقيمين بالمنطقة الممتدة من درنة غربًا إلى مساعد شرقًا يسافرون عن طريق البر قرابة 400 كلم للوصول إلى مطار بنينا جنوب بنغازي.

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