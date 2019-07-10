الخارجية الجزائرية تنفي الأخبار المنسوبة لوزيرها حول الأزمة الليبية

كذبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما نسبته وسائل إعلام لرئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي من تصريحات بشأن الأزمة في ليبيا، ووصفتها بالخاطئة والمضللة للرأي العام، وذلك عقب لقاء بدوي بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الإثنين الماضي وما نشره الأخير عبر مكتبه الإعلامي .

وزارة الخارجية الجزائرية أكدت بحسب وكالة الأنباء الرسمية أن الجزائر على يقين بأن الحل السياسي التفاوضي والمقبول من كافة أطراف النزاع هو وحده الكفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين، والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي .

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد نقل عن بدوي قوله إن المشير حفتر لا يساوي شيئا أمام عظمة وتاريخ ليبيا، ووصفه قوات الجيش بـالمليشيات المعتدية على طرابلس.

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