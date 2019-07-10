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الخارجية الجزائرية تنفي الأخبار المنسوبة لوزيرها حول الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كذبت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما نسبته وسائل إعلام لرئيس الحكومة الجزائرية، نور الدين بدوي من تصريحات بشأن الأزمة في ليبيا، ووصفتها بالخاطئة والمضللة للرأي العام، وذلك عقب لقاء بدوي بوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الإثنين الماضي وما نشره الأخير عبر مكتبه الإعلامي .

وزارة الخارجية الجزائرية أكدت بحسب وكالة الأنباء الرسمية أن الجزائر على يقين بأن الحل السياسي التفاوضي والمقبول من كافة أطراف النزاع هو وحده الكفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين، والحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي .

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا قد نقل عن بدوي قوله إن المشير حفتر لا يساوي شيئا أمام عظمة وتاريخ ليبيا، ووصفه قوات الجيش بـالمليشيات المعتدية على طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالصِّدق، فإنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرَّجل يصدق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكْتَب عند الله صدِّيقًا. وإيَّاكم والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إلى الفُجُور، وإنَّ الفُجُور يهدي إلى النَّار، وما يزال الرَّجل يكذب، ويتحرَّى الكذب حتى يُكْتَب عند الله كذَّابًا))  (1) .

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  • عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت” . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

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