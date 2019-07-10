الناظوري: القوات المسلحة ماضيه نحو القضاء على كافة بؤر الإرهاب

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري أن القوات المسلحة حققت نصراً كبيراً ضد الجماعات الإرهابية وأن الوضع العام تغير بشكل إيجابي عما كان عليه في السابق.

واستطرد قائلا ” إن حقوق الإنسان مبدأ مصان والعمل على تعزيز هذه الحقوق وضمانها من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية لاسيما بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقية العادي والعسكري”.

وأكد خلال لقاء له مع البعثة الأممية برئاسة “ستيفاني” تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن القوات المسلحة ماضية نحو القضاء على كافة بؤر الإرهاب حتى ينعم الوطن بالأمن الكامل وتحفظ سيادته ويظل القانون سيداً في كل ربوعه”.

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