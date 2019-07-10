ميركل: يجب الإلتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

ليبيا – أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعم برلين لجهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية للإلتزام بحظر توريد الأسلحة إليها.

ميركل قالت خلال الاجتماع مع الدبلوماسيين الألمان أمس الثلاثاء وففاً لـ”روسيا اليوم” إنهم يتابعون تطور الأوضاع في ليبيا بقلق بالغ، مجددةً دعم بلادها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار دون شروط وإطلاق العملية السياسية.

وأشارت إلى أن كمية كبيرة من الأسلحة تصل إلى ليبيا عبر من وصفتهم بـ” اللاعبين الخارجيين” بالتالي يجب الإلتزام بحظر توريد الأسلحة لمنع حدوث تصعيد جديد.

كما أكدت ضرورة تركيز كل الجهود على عدم تطور الأحداث في ليبيا على غرار ما يجري في سوريا منذ سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية