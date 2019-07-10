ضخ تجريبي لخط نقل مياه الشرب من حقل الغريب بالمرج

أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس وليد صلهوب رفقة رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالمرج العقيد وهبي أنور الرخ ومدير مكتب خدمات المياه المرج المهندس أحمد امهير ومدير مكتب التخطيط العمراني المرج المهندس أحمد بدر ومدير مكتب مشروعات وزارة الداخلية بمديرية أمن المرج المهندس وليد بن علي ومدير مكتب العامة المرج خالد بوغريدة، جولة ميدانية للوقوف على عملية الضخ التجريبي لخط نقل مياه الشرب من حقل مياه الغريب الواقع بالمدخل الغربي للمدينة (جزيرة الجرار).

وأوضح مكتب الاعلام للمجلس التسييري المرج أمس الثلاثاء أنه خلال الجولة تم الاتفاق على استحداث خط جديد لنقل المياه ابتداءً من المدخل الغربي للمدينة مروراً بالمنطقة الرابعة وحتى وسط المدينة، يكون بطول (400 متر) وبقطر (200 ملم) وذلك لغرض تغدية المدينة بمياه الشرب، بالإضافة إلى تركيب عدد (4) مضخات مائية بحقل الغريب المانية الصنع.

يشار إلى أن هذا العمل من تنفيذ شركة قلعة بغداد للمقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسة العامة للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة وتحت إشراف الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المرج.

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