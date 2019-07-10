العباني: المسار السياسي يشهد إنسداداً بسبب مقاومة قوى الشر للقوات المسلحة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الاجتماع المقرر عقده يوم السبت المقبل بالقاهرة يضم أعضاء من مجلس النواب وأخرون موالين لحكومة الوفاق يأتي في وقت يشهد فيه المسار السياسي نوعاً من الانسداد .

العباني أوضح وفقاً لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط ” اللندنية اليوم الأربعاء أن المسار السياسي يشهد نوعاً من الإنسداد لتعنت ما سماهم بـ”قوى الشر” ومقاومتها للقوات المسلحة التي ذهبت إلى المنطقة الغربية لتحريرها من الإرهاب وتطهير مدنها المخطوفة من قبل الميليشيات الإجرامية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء يأتي بدعوة من الحكومة المصرية لنواب الشعب الليبي لعقد لقاءات تشاورية في محاولة لإعداد مبادرة تُخرج الشعب من أزمته وتعيد للسلام مساراته.

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