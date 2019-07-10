اجتماعي ورفلة يرد على بيان الجويلي بقصف مطار بني وليد

علّق رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عقيلة الجمل في تصريح خاص لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” مساء أمس حول بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق التي يترأسها اللواء أسامة الجويلي بشأن التهديد الموجه بقصف مطار بني وليد.

وقال الجمل انه خلال اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة منذ شهر ابريل الماضي تم الاتفاق مع كل أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أن يعمل المطار لتقديم المساعدة في الحالات الإنسانية وإيصال الأدوية ونقل السيولة النقدية إلي بني وليد فقط ولَم يستعمل في الشؤون العسكرية والكل يعرف الطائرات التي تهبط في المطار هل هي مدنية أو عسكرية.

وأضاف الجمل انه تم الاتفاق على أن يستعمل في نقل الجرحى من القوات المسلحة الليبية من بني وليد إلي مطار بنينا فقط.

وأبدى الجمل استغرابه من البيان الصادر بالأمس حول التهديد المباشر من غرفة عمليات المنطقة الغربية وان هذا التهديد مردود عليه ولا يساوي الحبر الذي كتب به.

وأضاف الجمل أن التصريحات غير المسؤولة من الجويلي وغيره لن تثني بني وليد عن الاستمرار في المساهمة في العمل الإنساني.

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