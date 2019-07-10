اخبار ليبيا الان

فرنسا تكشف حقيقة صواريخ جافلين التي عثر عليها في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الجيش الفرنسي اليوم الأربعاء إن الحكومة الفرنسية كانت قد اشترت صواريخ جافلين التي عثر عليها بقاعدة في ليبيا من الولايات المتحدة لكن لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.

وذكرت الوزارة في بيان أرسلته للصحفيين أن الهدف من الصواريخ كان “الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب”.

وأضاف البيان “كانت الأسلحة معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيدا لتدميرها”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في وقت سابق إن قوات حكومية ليبية عثرت على أربعة صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين الشهر الماضي خلال مداهمة لمعسكر مقاتلين في بلدة غريان في الجبال جنوبي طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • بعد التقرير الألماني بخصوص الاسلحة في ليبيا /
    أتضح أن الصواريخ التي عثر عليها هي ليست صواريخ فرنسية , إنما هي صواريخ امريكية الصنع واشترتها لبيبيا من خزينة الدولة لتعزيز الدفاعات الجوية الليبية , وأستولت عليها فرنسا لبيعها للاتراك أو لجهات أخرى أو لتصنيع صواريخ مماثلة في بلادهم.

    رد