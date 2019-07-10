العمل والتأهيل بالوفاق تبحث عودة الشركات التركية إلى ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين”، أمس الثلاثاء، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا “سلحت أكسي” لبحث أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال اللقاء التأكيد علي عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الجهات المختصة في ليبيا، بالإضافة إلى ملف العمالة التركية في الشركات المشتركة بين البلدين، وسبل تسوية مستحقاتها.

وناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون في مجال التدريب والأرشفة الالكترونية، وتفعيل عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة الهندسية، والبناء، والتشييد، والصناعات الكهربائية، والتقنية، وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية في مجالات الثروة السمكية والطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.

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