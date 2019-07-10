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الأعلى للدولة يبحث المستجدات السياسية والعسكرية بالبلاد

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، أمس الأربعاء، اجتماعا بمقر المجلس بطرابلس، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية بالبلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن تم خلال الاجتماع استعراض خلاصة التقرير الذي أعده مكتب النائب الثاني عن أداء اللجان خلال الفترة الماضية والملاحظات التي ترد من الاعضاء بشأن أهمية مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة ما يتعلق بعدد اللجان وتحديد مهامها بما يواكب المرحلة الحالية، والتي يسعى فيها المجلس إلى دعم الجهود التي تبذل للخروج من الوضع الراهن وإنهاء الانقسام السياسي والوصول للمرحلة الدائمة من خلال تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لترسيخ أسس الدولة المدنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المجلس الاعمى لدولة الخوان المفلسين عبارة عن مجموعة من المتخلفين عقليا محترفى الكذب مثل المشرى من تركيا وقطر ودبرز ابودبر حمراء مثل القرد مع عدد من المأحورين بالمال ومع ذلك انتهت صلاحيتهم بانتهاء الصخيرات دون موافقة مجلس النواب عليها وتضمينها الإعلان الدستورى عموما اتجمعوا حتى ياتى رحال القوات الخصة المنتشرين على تخوم طرابلس للقبض عليكم واخالة المتخلفين عقليا لقرقارش واذا تبقى احد يحول لسجن ابوسليم قضى الامر ياافبياء

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