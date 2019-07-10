القوات المسلحة: ليبيا ستكون مقبرة لكل العابثين بها

بنغازي-العنوان

واصلت القوات المسلحة عمليات عسكرية واسعة جنوبي العاصمة طرابلس، معتمدة بشكل كبير على الطلعات الجوية لسلاح الجو قصد ضرب تحصينات ومخازن المليشيات المسلحة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن القوات المسلحة “لن يهدأ لها بال ولن يغمض لها جفن؛ حتى تلقن العدو ومن يسانده درساً مفادُه أن تراب ليبيا سيكون مقبرة لكل من تسوّل له نفسه العبث بها وبأمنها وأمن المواطن”.

وشنت سلاح الجو عدة غارات جوية عنيفة على مواقع مختلفة تابعة لمليشيات حكومة الوفاق ومجموعات من المرتزقة، أبرزها تنفيذ ضربة جوية ليل الثلاثاء على موقع للذخيرة والآليات تابع لمليشيات حكومة الوفاق في ثانوية الشرطة المقابلة لمبنى الجوازات بمنطقة “تغسات” بمدينة غريان.

وأسفرت الغارة عن تدمير الذخيرة المخزنة في الموقع، حيث أظهر تسجيل مصور جرى تداوله على مواقع التواصل شدة التفجير الناجم عن تدميرها.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق فقدت سلاحها الجوي، وباتت تعتمد على الطائرات المسيرة.

وتلقت حكومة الوفاق مطلع هذا الأسبوع دفعة جديدة من الطائرات المسيرة من قبل حليفتها تركيا.

وأضاف المسماري، أن “معركتنا مباشرة مع دول وعواصم ومخابرات داعمة للإرهاب”.

من جانبه شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح قبل يوم على أنه ليس هناك دولة ما دامت هذه الميليشيات موجودة.

وقال: “الدولة والميليشيات المسلحة ضدان، والجيش الوطني هو حامي الدستور والقانون وسيادة الدولة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية